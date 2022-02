Flor de la V habló en vivo de su experiencia con Fabián Gianola

Fabián Gianola continúa en boca de todos tras la serie de denuncias, que salieron a la luz, en su contra. Fernanda Meneses, Viviana Aguirre, Griselda Sánchez, la empleada doméstica del country en el que vive y una masajista identificada como "N" son algunas de las que brindaron su testimonio sobre sus malas experiencias con el artista.

"Informo: soy inocente de todos los cargos y me encuentro muy afectado por los ataques recibidos de parte de los medios. Las únicas autorizadas para hablar en mi nombre, son mis abogadas. Utilizaré el canal de Instagram de ellas", redactó él en su cuenta de Instagram para desentenderse del tema.

Fabián Gianola

Sin embargo, a medida que pasan los días nuevos testimonios se conocen y va destapándose una interna poco conocida públicamente. Dallys Ferreyra, Andrea Ghidone e incluso, el propio Nito Artaza salió a contar la incómoda situación que vivió su hija Sabrina con el artista.

Ahora, quien se hizo eco del tema fue Flor de la V en Intrusos. "Yo creo qué hay algo que no se dice. Todo esto que sucedió tiene que ver, claramente, con que mucha gente sospechaba de este accionar. Que no es ajeno. Y me parece que lo que es peor que no se hace cargo de lo que hizo, porque lo naturalizó", señaló en vivo frente a las cámaras de América TV.

Y agregó: "Gianola es un gran comediante, un gran actor y pésimo compañero. Lo digo yo y me hago cargo, yo lo tuve en ‘La Pelu’, debuté en el teatro con él. Lo conozco de pe a pa, así que a mí nadie me lo contó".