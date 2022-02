Cómo superó la familia de Luisana Lopilato la dura enfermedad que padece su hijo Noah

Luisana Lopilato y Michael Bublé conformaron una hermosa familia y contra todo pronóstico en el mundo mediático que tan prejuicioso es, se muestran más felices y enamorados que nunca.

La pareja se conoció en el 2008 en el teatro Gran Rex, durante una presentación del músico canadiense, del que la actriz se había mostrado muy fanática en aquel entonces. El flechazo que sintió el artista por la rubia fue más fuerte que todo y terminó conquistándola.

Desde entonces, Michael Bublé y Luisana Lopilato no se separaron más. Se casaron en 2011 y juntos trajeron al mundo a tres hermosos pequeños, Noah, Elias y Vida.

Sin embargo, la vida les jugó una mala pasada en 2016, cuando a su hijo mayor le diagnosticaron un cáncer de hígado. En aquel entonces tanto Michael como Luisana dejaron atrás todos sus proyectos laborales para dedicarse a pleno a su pequeño de tres años.

Instantáneamente, Noah comenzó un tratamiento que duró varios meses y que mantuvo en vilo a toda la familia. Afortunadamente todo salió bien y aunque el niño se tiene que someter a estudios de rutina constantes, pudo vencer la enfermedad. Pero aquella época tan dura marcó para siempre a la actriz y al músico.

“Todavía no estoy bien. Cuando todo comenzó, me convertí en la fortaleza que nos mantenía a flote y traté de ser positivo. Pero cuando se terminó la quimioterapia y nos dijeron que lo había logrado, que estaba todo bien, me caí. Mi esposa es la que me sostiene ahora”, reveló algunos años atrás Michael Bublé.

Luisana, en diálogo con Susana Giménez contó cómo fue el duro momento en que se enteraron de lo que estaba pasando y cómo sintió fundamental en apoyo de toda la familia unida para superarlo.

"Fue en Buenos Aires. Yo estaba filmando y a Noah le agarró una gripe. Me dijeron que tenía paperas, distintos médicos me dijeron que tenía una glándula inflamada. Cuando su pediatra llegó, le dio antibióticos y al día siguiente se le fue, pero la pediatra nos dijo que era mejor hacerle todos los chequeos. Fuimos a hacerle todos los análisis y, cuando le estaban haciendo una ecografía para ver si tenía mononucleosis, me dijeron que tenía algo en la panza”, reveló.

"De ahí lo llevé al hospital. Mike viajó desde Londres ese mismo día y yo ya estaba con las dos abuelas. Allí nos dijeron que era lo que tenía. A partir de ese momento vivimos los siete meses pegados. Por decisión familiar, siempre pensamos que lo íbamos a atender en Los Ángeles. Además, Michael conoce a oncólogos allá. La familia de Mike dejó todo, de mi familia viajaron todos. Cuando yo me caía, mi madre me decía levantate, tu hijo va a estar bien”, continuó su relato la actriz.

Finalmente, Luisana Lopilato aseguró que su experiencia le “sirvió para darme cuenta de que lo más importante es mi familia, y después elegir lo que a uno le va a hacer feliz en la vida".