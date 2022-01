El drástico cambio de look de Luisana Lopilato que no convenció del todo a sus seguidores

Luisana Lopilato compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos que dan cuenta de un drástico cambio de look. Sin embargo, lejos de cosechar los elogios de sus casi seis millones de seguidores, en esta oportunidad sus fans reprobaron rotundamente la nueva apariencia de la actriz.

Según adelantaron Luisana Lopilato y Michael Bublé, compartirán un nuevo proyecto laboral que llevó a la artista argentina a pasar del rubio al pelirrojo.

“Dedicar tiempo al trabajo es una de mis grandes pasiones, y hoy me toca compartirla con la persona que me acompaña en la vida. Qué lindo es poder trabajar juntos Michael Bublé, te amo”, escribió Luisana en el posteo que cosechó más de 110.000 likes en un par de días.

A pesar de que Lopilato y Bublé no dieron a conocer detalles del trabajo en cuestión que compartirán, los internautas pronto comenzaron a comentar el cambio de apariencia de su ídola.

"Es una peluca", "“¡No, Lu! ¡No cambies el rubio!”, “¡Le queda bárbaro!”, “Todo le queda genial porque es hermosa. Pero para mí la avejenta, y ya sé que es peluca jaja”; fueron algunos de los mensajes del ida y vuelta entre los fans de Luisana Lopilato.

No es la primera vez en que la actriz actuará con su pareja, ya lo hicieron hace bastante tiempo en el videoclip de uno de sus mayores hits de él, “Haven’t met you yet”. Hasta el momento no se sabe, si el proyecto que los une ahora es otro video o una producción para cine o televisión.