Marcelo Polino reconoció quién podría avanzar a la final de Gran Hermano

Al igual que cientos de argentinos, Marcelo Polino está atento a todo lo que ocurre en Gran Hermano. El reality de Telefe está dando mucho de qué hablar y nadie quiere perderse nada de lo que sucede en la casa más famosa del país.

Gran Hermano

Si bien ya son varios los que ya salieron por la puerta grande, aún quedan otros tantos en competencia. Pero, ¿quién llegará a la gran final se consagrará con el título mayor? Al ser consultado sobre este tema, Polino indicó: "Creo que eso va cambiando. Yo no me arriesgaría a decir qué hay ‘un fuerte’ y más, yo que soy un estudioso del programa, para mí cuando pasan las semanas lo emocional empieza a jugar un papel muy fuerte…".

Y continuó: "Por lo que por ahí el que te parecía estratega, se desinfla en un segundo. Romina está haciendo un juego muy estratégico, y de las mujeres creo que es la que más estrategia está haciendo y puede llegar a avanzar".



Marcelo Polino reconoció que Romina podría llegar a avanzar a la final de Gran Hermano

Además, en diálogo con Mañanísima, Polino confesó: "Yo soy re fanático de ‘Gran Hermano’. Ví todas las ediciones y esta me encanta. Me pasa que una semana odio a uno, por ejemplo al principio Romina no me caía bien pero ahora me gusta cómo está jugando, la historia de Thiago… me van gustando de acuerdo a las semanas".

El próximo domingo un nuevo participante abandonará el reality y el público es quien tiene en sus manos la decisión de sacar a un hermanito a través del voto telefónico. En placa se encuentran Romina, Nacho, Agustín, Julieta y Marcos.