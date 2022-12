Gran Hermano tomó por sorpresa a los participantes del reality y les hizo un ultimátum

Después de ver grandes agresiones y peleas dentro de su casa de Telefe, Gran Hermano decidió tomar cartas en el asunto. Así, tomó por sorpresa a todos los participantes y los convocó al confesionario para hablarles. Fue allí donde les hizo un ultimátum.

"Obviamente no tengo ninguna incidencia con lo que hacen puertas afuera pero sí tengo la autoridad para decirles cómo deben proceder en mi casa. No voy a permitir que la convivencia se transforme en una guerra y que no tengan la más mínima empatía con el prójimo", señaló Gran Hermano.

Posteriormente, manifestó: "Si después de este aviso, barra charla sigo viendo que persisten las conductas desagradables, tomaré las medidas necesarias chicos".

Gran Hermano

Tras sus palabras, le dio la posibilidad a los hermanitos de expresarse. Coti, indicó: "Hablé con Alfa en su momento pero corresponde que lo haga acá porque pasó en la pieza de los chicos. Si le molestó que estuviera ahí, les pido disculpas y decirles que no va a volver a suceder".

Por su parte, Alfa dijo: "Jamás haría o diría nada para lastimarlos o herirlo. Si a veces parezco jodido, lo hago para que estemos mejor". Y Thiago acotó: "También pido disculpas por lo que hice yo lo hago para bien".