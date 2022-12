Cómo fue el rating de Telefe en la séptima gala de eliminación de Gran Hermano

Como todos los domingos, un nuevo participante debió abandonar Gran Hermano. En placa estaban nominados Alfa, Nacho, María Laura y Daniela. También había sido elegida Coti por sus compañeros; sin embargo, gracias a Romina, la líder de la semana, quedó afuera del voto telefónico.

Gran Hermano

Al comenzar la emisión, los nominados hablaron. Daniela, señaló: "Me encantaría quedarme. Si me voy, feliz porque sé que se cierra una puerta pero se abren muchas. Igual confío en la gente, y no me quiero ir”. Nacho, manifestó: “Estoy con más ganas de quedarme que de irme, pero estoy tranquilo, mi juego fue transparente, siempre que tuve que hablar con alguien lo he hecho”.

El primero en salir de la placa fue Alfa, luego lo siguió Nacho y el mano a mano se dio entre las dos mujeres. En ese momento, ambas se mostraron agradecidas por su participación en el ciclo de Telefe y la más joven no pudo ocultar su emoción al señalar lo que significa para ella estar dentro de reality.

Finalmente, Cata fue quien, por decisión de la gente, debió abandonar la casa más famosa de la televisión. Lo hizo con el 52,8% de los votos. La catamarqueña se despidió con una gran sonrisa en su rostro, abrazó a todos y se mostró feliz de poder regresar y reencontrarse con sus más queridos afuera.

La séptima gala de eliminación de Gran Hermano hizo que Telefe tuviera una marca máxima de 21,5 puntos de rating.