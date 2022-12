Cata es una de las participantes que está nominada y este domingo puede salir por la puerta grande de Gran Hermano. A días de saber la decisión del público, Soledad, su novia, habló con Ángel De Brito en LAM.

La novia de Cata de Gran Hermano se confesó delante de la cámara

"Cata cometió un error grave y es que criticó a su novia, que está afuera. Ya la novia estaba bastante caliente y tenemos un problema y es que la tenemos para hablar en vivo con nosotros. Ella se llama Soledad", expresó el conductor para presentarla.

"Ella contó su parte y la verdad es que todos tenemos un poco de celos en las relaciones. Me parece que no está mal", señaló la novia de María Laura. Y el periodista, acotó: "Viste que todos dicen: 'Yo no soy celoso, ella es la celosa'. Es típico. El que dice que no es celoso es recontra celoso".

Reflexiva, ella manifestó: "Si vos querés a alguien lo vas a celar porque no lo querés perder". Sin pelos en la lengua, Ángel le consultó: "¿Sos una celosa loca enfermiza?". Fue allí que confesó que no lo era y reconoció que Cata tampoco. "Es normal", admitió la mujer delante de la cámara.

Sobre cómo se conocieron, contó: "Jugando al fútbol en un torneo. Invitamos a un grupo de chicas, nos faltaban jugadoras y ella fue con otras chicas y ahí nos conocimos".

Cata de Gran Hermano

Por último, Soledad habló sobre cómo es su pareja afuera y cómo está siendo adentro del reality de Telefe. "Cata es una persona súper agradable para el trato. Es una persona que siempre tiene una anécdota para contar. Te matás de risa y por eso me sorprende un poco la faceta de ella que muestra ahí adentro de la casa. Como que no coincide mucho con lo que es ella", manifestó.