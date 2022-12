La indignación de los seguidores de Gran Hermano tras la sorpresiva salida de Cata

Una vez más, Gran Hermano generó polémica. El reality de Telefe está dando muchísimo de qué hablar y no hay quien no esté atento a todo lo que sucede día tras día. Este domingo, un nuevo participante debió abandonar la casa más famosa de la televisión y, por decisión telefónica de la gente, fue María Laura quien salió por la puerta grande.

Sin embargo, muchos seguidores del programa que conduce Santiago del Moro se mostraron indignados con la sorpresiva salida de Cata, ya que se creía que quien iba abandonar el ciclo era Daniela. Es por eso que varios acusan de fraude y en Twitter expresaron su disconformidad con el resultado (52,5%) que dejó afuera a la catamarqueña.

"Yo soy fan de GH pero en Argentina es imposible hacerlo seriamente porque siempre meten mano y manipulan a favor de unos y en contra de otros. Lo tendré que dejar de ver y que se les caiga el rating", expresó uno de los internautas.

Séptima gala de eliminación de Gran Hermano?????

"Esos porcentajes coinciden con todos los de la semana, es una estafa lo que hicieron hoy, ojalá la gente deje de mirarlos... no se merecen nuetro rating por subestimarnos", señaló otro.

"Hubo gritos en el estudio, la gente no se banco el fraude. Por eso Del Moro en un momento estaba desorientado. Una vergüenza el fraude en GH. No gasten mas guita, no den más rating", manifestó otro usuario de la red social del pajarito.

Y otro más, escribió: "Fraude atroz. Vergüenza como mete mano la producción. Ya desde hoy pierden todo tipo de credibilidad y que no nos extrañe que amén de que quieran quilombo les empiece a bajar el rating".