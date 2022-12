Patricia Sosa reveló que la une con Oscar Mediavilla después de tantos años de pareja

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla configuran una de las parejas más sólidas del ambiente artístico. Prácticamente no se puede pensar en uno sin el otro, por su amoroso trato de años y por los trabajos compartidos en la pantalla chica. No obstante, algo cambió en su relación en lo legal.

La cantante y el jurado más picante de los certámenes de música atravesaron una crisis profunda, de tal magnitud que decidieron ponerle punto final y firmar los papeles de divorcio. Increíble, pero real. El punto es que hoy lucen graníticos y ensamblados.

Entonces surge la incógnita sobre qué tipo de vínculo los une. La misma duda que le pico a Marcelo Tinelli, que en su show Canta conmigo ahora lo encaró a Oscar, en medio de una devolución de una performance maravillosa de una participante y le preguntó: “¿Cuál es el estado civil de ustedes?”.

Así se produjo la enorme revelación de Mediavilla, con un momento desopilante por la honestidad del productor, por la intervención de Patricia, por la charla casera que se construyó al aire y porque ninguno supo bien como especificar su relación.

Oscar intentó abordar la situación y le respondió a Marcelo con su interpretación personal de lo que late con Sosa: “Nosotros estamos divorciados pero a veces vivimos juntos, y desde hace un tiempo volvimos a estar en pareja. Nos va muy bien, nos resulta este formato”.

En cuanto a detalles de la cotidianidad para aportar pormenores para reconstruir el rompecabezas de un lazo que evidentemente escapa de lo estrictamente tradicional, el jurado soltó: “Yo voy a la casa de ella con mi valijita, con mis cosas y después me voy y me vuelvo a la mía. Digo ‘buenas noches, un beso para toda la familia’”.

Luego, Oscar siguió el pedido de Tinelli de trenzarse en un beso con su pareja, pero ahí se creó un instante desopilante cuando la cantante exclamó: “Espera, detesto que me agarre la cara para darme un beso y él me la frunce toda. Que no ponga las manos sobre nada. Dame un pico”.