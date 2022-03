El fuerte descargo de Patricia Sosa tras sus dichos sobre la muerte de Gerardo Rozín

Durante el fin de semana, en un móvil para el programa Implacables (El Nueve) Patricia Sosa aseguró que le habló a Gerardo Rozín tras su muerte, y dijo que convivimos con seres espirituales en la "cuarta dimensión".

Tras la repercusión por sus dichos, la cantante hizo un fulminante descargo a través de su cuenta de Twitter. “No jueguen con estas cosas. Es de mal gusto. Le dediqué unas palabras desde mi corazón. ¿Cómo me voy a comunicar?”, escribió Patricia Sosa.

En el mencionado programa, la artista había expresado sobre Gerardo Rozín: “Creo que todos tenemos que hablarle a Gerardo, porque está cerca. Yo lo he querido mucho, lo quiero mucho ya que apoyó la música como ningún otro. En eso me hacía acordar a Juan Alberto Badía, porque nos dio un espacio que no teníamos. No pedía el hit y no subestimaba al público. Le debemos muchísimo”.

Además de agradecer los gestos que tuvo Rozín por difundir su música, Patricia Sosa agregó: “Hoy cuando me duchaba, hablé con Gerardo porque entramos en la cuarta dimensión. Está muy cerca, estamos conviviendo con seres espirituales, sobre todo cuando desencarnan. El más acá y el más allá están muy cerca”.

Entonces Patricia Sosa detalló: “Yo le decía: ‘Los de acá estamos tristes pero me contaron que ahí es fantástico, ¿por qué paisaje estás? Tratá de tirarme alguna señal’. Yo le hablé porque siempre recibimos señales”.

Inmendiatamente, en las redes sociales estallaron los mensajes sobre las palabras de la cantante. "¿Es real lo que dijo?", “No puedo creer lo que acaba de decir Patricia”, “No se puede jugar y hablar así sobre la muerte de una persona”; fueron algunos de los comentarios de los usuarios.