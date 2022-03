Tras la muerte de Gerardo Rozín, Patricia Sosa asegura que habló con él

La conmoción por la muerte de Gerardo Rozín desató una ola de cariñosos comentarios de varias figuras de la música de nuestro país que pasaron por su programa, La Peña de Morfi (Telefe). En este sentido, Patricia Sosa se refirió a la importante misión que desarrolló el conductor y reveló detalles de un contacto sobrenatural.

En diálogo con Implacables (El Nueve), Patricia Sosa contó cuál fue su particular forma de despedir a Gerardo Rozín. “Creo que todos tenemos que hablarle a Gerardo, porque está cerca. Yo lo he querido mucho, lo quiero mucho, apoyó la música como ningún otro, en eso me hacía acordar a [Juan Alberto] Badía, porque nos dio un espacio que no teníamos, la música en vivo es muy difícil, el ir a tocar... y aparte no tenía pedía el hit, no subestimaba al público. Le debemos muchísimo a Gerardo”, contó la cantante.

Además, Patricia Sosa recordó que la última vez que vio a Gerardo Rozín fue durante la grabación de su programa hacia fines de de diciembre.

En la entrevista con Susana Roccasalvo y su equipo, Patricia contó: “Hoy cuando me duchaba, hablé con Gerardo porque entramos en la cuarta dimensión y el más acá y el más allán están muy cerca. Estamos conviviendo con seres espirituales. Yo le decía: ‘Los de acá estamos tristes pero me contaron que ahí es fantástico, ¿por qué paisaje estás? Mandame alguna señal’. Yo le hablé porque siempre recibimos señales”.

Tras batallar unos cuantos meses contra un tumor cerebral, Gerardo Rozín falleció el viernes a los 51 años. Tanto el conductor eligió transitar su enfermedad de manera privada, y fuera de la exposición en los medios.

Durante gran parte del año pasado, Rozín estuvo ausente en La Peña de Morfi (Telefe), y por su voluntad mantuvo la privacidad de su padecimiento hasta el final.