Patricia Sosa tuvo que ser operada de urgencia del corazón

Patricia Sosa confirmó que sufrió un problema cardíaco que derivó en una operación de urgencia en la Fundación Favaloro. Durante una charla con Intrusos, la reconocida cantante reveló detalles de lo sucedido. A su vez, llevó tranquilidad a sus seguidores, contando que se encuentra en perfecto estado de salud.

"Tuve como dos episodios feos. El corazón me hizo un ruido y sentí un fuego. Me maree mucho, esperé que se me pase y llegué a mi casa como pude. Llamé al cardiólogo y me atendieron en la Fundación Favaloro", comenzó relatando la artista.

Luego agregó: "Los estudios salieron perfectos pero me dejaron un Holter 24 horas. Cuando estaba volviendo a casa me volvió a suceder. Tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón, se llama arritmia auricular", sostuvo Patricia en el audio que envió al programa de chimentos.

Finalmente, comentó: "Me dieron un antiarrítmico pero la solución era la operación. Yo podía estar y operarme en marzo. Pero no, decidí hacerlo ahora. Me hicieron los estudios y hoy hace quince días que ya me operé".