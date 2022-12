La desopilante anécdota de Susana Giménez con Momo, el streamer que hace la voz del estadio en Qatar

Una insólita situación se vivió en Qatar con dos personajes que no tienen casi nada en común: Susana Giménez y Gerónimo Momo, el streamer marplatense, protagonizaron una divertida anécdota en pleno Mundial.



Momo fue el elegido por la AFA para presentar a la Selección Argentina en la previa de los partidos y acompañarlos en cada uno de los partidos que dispute el conjunto de Lionel Messi y compañía.



En las últimas horas, reveló en sus redes sociales una insólita situación que vivió con Susana Giménez, quien también se encuentra en Qatar alentando a la Scaloneta. “Le di un Paracetamol a Susana Giménez y me lo recontra agradeció”, contó el streamer.



“Ella entró y estaba con familiares y seguridad. Uno de ellos se me acercó y me pidió un Paracetamol porque a ella le dolía la cabeza. Y yo hablé con el médico de la Selección, que me trajo dos”, añadió sobre su encuentro con Susana.



“Y uno lo tengo acá (muestra el medicamento a la cámara, entre risas). Uno se lo di a Susana Giménez y me lo recontra agradeció. Después me pidió una botella de agua encima”, completó la anécdota Gerónimo.



Momo es uno de los streamers más conocidos de la Argentina y tiene millones de seguidores en sus distintas plataformas y redes sociales. Al ser convocado para convertirse en “La Voz” de la Selección Argentina, expresó todo su orgullo y alegría.





“Es una locura, porque si lo pensás bien, soy la voz de la selección del mejor jugador del mundo. No lo tiene nadie y a mí me toca decir ‘Lionel Messi’ en un autoparlante, es un montón”, dijo Momo.



“Es un privilegio inmenso esto. Yo voy a poder decir que nombré a Leo Messi y me escuchó todo un estadio. Realmente no puedo creerlo”, agregó el streamer sobre la increíble experiencia que está viviendo en Qatar.