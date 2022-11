Dónde pierde siempre Susana Giménez cuando juega a Los 8 escalones del millón

Increíble, pero real. Susana Giménez confesó públicamente que no le interesa en lo más mínimo Gran Hermano, el tanque del canal que le paga su sueldo hace décadas. Incluso reconoció que ama el programa de Guido Kaczka, que se emite por la competencia.

Justamente, el conductor de eltrece sacó a la luz un dato impresionante de la diva, que refiere a su manía por sentarse delante del televisor en compañía de su hija Mecha, en la comodidad de su mansión en Punta del Este, para jugar con el ciclo.

Guido contó el punto exacto que se le dificulta, el momento de la competencia que no logra resolver y por el que siempre pierde y estalla en indignación consigo mismo y con las preguntas de Los 8 escalones del millón, ese ciclo que la atrapa.

Así, Kaczka habló con LAM y recibió la pregunta del cronista: "Desde Telefe dicen que les rompió el corazón, porque dicen que te ve todas las noches con su nieta". Lo que activó en el animador exitoso de eltrece la confesión de un diálogo privado con Susana.

De esta manera, Guido reveló el inconveniente de la diva: "A ella me la crucé y me contó que ve los 8 escalones y le encantaba, de hecho una vez dijo que saquemos el 5 de la música porque en ese pierde siempre, es verdad que ahí se complica un poco pero ella es muy instruida y seguramente de tanta experiencia y cosas que conoce le va bien".

En cuanto a más detalles de lo que conversó con Giménez, el conductor soltó: "Juega con Mecha encima, así que no tiene que tener problema”. Y también se refirió a la polémica que generó la confesión de la blonda: “Y Telefe no tiene que hacerse problema, hay gente que mira el programa que la verdad les va muy bien y está bárbaro que sea así".

En definitiva, Susana no quiso ocultar que no le interesa en lo más mínimo el reality furor de la empresa que le abona su remuneración y que en realidad se divierte a borbotones con la propuesta de eltrece, hasta se supo el escalón que no puede superar en ninguna noche como televidente.