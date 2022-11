El audio que cuenta todo sobre la separación de Mecha, la hija de Susana Giménez

Mientras Susana Giménez se encuentra por estos días disfrutando del clima en Qatar, habiendo viajado durante el pasado fin de semana a Doha para vivir de cerca el Mundial y alentar a la Selección, por estos lados no todo parece ser tan positivo. El escándalo involucra a su única hija, Mercedes 'Mecha' Sarrabayrouse, por un hecho que sucedió hace algunos años.

Esta historia tomó fuerza en las últimas horas, cuando se filtró un llamativo audio de Mecha sobre la difícil situación y crisis que atravesó con Eduardo Celasco, quien fuese su pareja hace ya varios años. En el programa 'A la tarde' compartieron este archivo, con fuertes testimonios de lo sucedido.

Para plantear un claro escenario, hay que destacar que desde hace ya varios años Sarrabayrouse sostiene una dura disputa por 10 millones de dólares con Celasco, ex esposo y padre de sus hijos Manuel y Lucía. La relación se mantenía en buenos términos tras la ruptura, aunque este conflicto interno tiene larga data.

Con esto, el reciente audio que se filtró en el programa de América resulta ser un mensaje que le envió a un conocido suyo en aquel entonces, como parte de una charla íntima. “Mi ex no me quiere dar nada porque mi madre tiene plata. Me robó toda mi plata”, cuenta la hija de la diva por aquellos tiempos, luchando por el patrimonio.

El mensaje de voz continúa, con Mecha asegurando estar agotada por la situación y lamentándose profundamente por los conflictos que atraviesa. “Yo ya me cansé de este tema, soy una persona que no quiere ser pública bajo ningún aspecto. Me abro. Todo lo que uno hace de bueno la vida te devuelve”.

“Tengo muchos quilombos, estoy triste, estoy deprimida”, fueron las palabras que utilizó Sarrabayrouse para definir su situación. La contienda legal definitivamente no ayuda a sus ánimos, sabiendo el desgaste que implica y el fuerte efecto que estas situaciones tienen sobre los involucrados.

A esto hay que sumarle el hecho de que la hija de Susana se encuentra separada de Joe Miranda desde mayo. Con el importante empresario había comenzado una relación hace unos años, luego de la ruptura con Celasco, pero tristemente tomaron caminos separados y ahora se encuentra nuevamente soltera.

Y a esto hay que sumarle el hecho de que Mecha venía teniendo algunas complicaciones en su salud durante el último tiempo. Recordemos que a principios de octubre debió asistir a una clínica de urgencia por una serie de mareos provocados por problemas con los otolitos. Esto puede ser también producto del estrés y el trajín que viene llevando.