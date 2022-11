Susana Giménez se unió a la moda de los jeans en el Mundial de Qatar 2022

Si algo sabe Susana Giménez sobre moda es que las divas no siguen las reglas: las crean. Estrella indiscutida de la televisión argentina, es reconocida internacionalmente gracias a sus programas de entrevistas, por los que pasaron reconocidos famosos, y por sus juegos en los que millones esperaban ganar una gran suma de dinero.

Ahora, la conductora se ha alejado un poco del medio para tomarse su merecido tiempo sin trabajo. Además de ser una asidua a destinos como Uruguay y Miami, Susana Giménez no tiene reparos en asistir a cualquier país en el que se desarrolle el Mundial. En este caso, la sede es Qatar y la celebridad viajó hasta allí para no perderse ni un partido de la Selección Argentina.

Susana viajó en compañía de amigos y de su nieta, Lucía Celasco con la que recorrieron distintos puntos importantes del país antes y después del debut de Argentina. Para ese primer partido, la conductora se sentó en uno de los asientos con mejor vista del estadio Lusail ubicado en la ciudad de Doha, en donde fue fotografiada alentando a su equipo.

También, le regaló a sus fanáticos unos videos luciendo su look mundialista para alentar a la Selección argentina. Estas imágenes son raras oportunidades en las que Susana Giménez decide mostrarse por cuenta propia en historias o publicaciones en redes sociales. Pero, como la ocasión lo requería, la presentadora enseñó que ella fue una de las que apoyó la moda de los jeans en Qatar.

Hemos visto que varias figuras argentinas han apostado a los pantalones de denim para pasear por el país oriental. No tenemos la certeza de si lo hacen por respeto a la cultura y religión musulmana que posee Qatar o porque las temperaturas son agradables y permiten que los jeans puedan usarse.

Sea una u otra razón, Susana Giménez grabó un corto video en el que mostró que antes de ir al partido se decantó por unos jeans bicolor en celeste muy claro y negro, que se dividieron entre la zona superior y la inferior. Además de sus modernos jeans, la argentina apostó por una camiseta blanca básica de mangas largas, zapatillas negras y un bolso especial hecho de plumas que formaban la bandera argentina. Una diva hasta en la cancha por supuesto.

Solo Susana puede ser quien lleve ese tipo de complementos a un partido y lucir como una verdadera celebridad. Y no solo su bolso marcó tendencia, sino que sus jeans no se quedaron atrás y fueron admirados por varias visitantes que se encontraban sentadas cerca de ella en el estadio. Aunque aún falte casi un mes para que finalice el Mundial de Qatar 2022, ya queremos ver los siguientes looks de Susana Giménez. ¿Con qué nos sorprenderá este sábado durante el segundo partido de Argentina?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!