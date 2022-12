El mensaje más humillante sobre Tin Stoessel que Camila Homs le habría enviado a Rodrigo de Paul

Este jueves circuló una serie de polémicos mensajes que Camila Homs le habría enviado a Rodrigo de Paul, y entre los presuntos ataques de la modelo no pasaron desapercibidas unos humillantes conceptos sobre Tini Stoessel.

A su vez, desde diversos portales y programas de espectáculos aseguraron que Rodrigo de Paul denunció penalmente a Camila Homs por amenezas hacia él y Tini Stoessel. Entre otras cosas, en Intrusos (América) remarcaron que el futbolista decidió accionar legalmente contra su expareja luego de que ella amenazara con revelar detalles íntimos de él.

Por otro lado, Ángel de Brito dio a conocer en LAM (América TV) algunos de los explosivos mensajes que le atribuyen a Camila Homs, y que según informaron constan en la causa judicial que inició Rodrigo de Paul.

Las versiones indican que la furia de Homs se habría desatado cuando De Paul fue a ver a Stoessel tras el triunfo de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, antes de ir al reencuentro con sus hijos.

"Estos son los mensajes a Rodrigo, los que están en el expediente. Los de Tini todavía no están", anticipó el conductor de LAM en referencia a otros chats que Camila Homs habría tenido con Tini Stoessel.

"Merecés lo peor vos y la pu... de tu novia, que se volteó a medio mundo", dice uno de los denigrantes mensajes que humillan a Tini Stoessel. Además, en el mencionado programa difundieron otro supuesto dardo de Camila Homs a Rodrigo de Paul en el que dice: "No te pienso cruzar así que no se cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mie... que sos más que por ser campeón del mundo".