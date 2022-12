El grave motivo por el cual Camila Homs no habría viajado a Qatar con sus hijos

Rodrigo De Paul vive un momento soñado junto a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Tras ganarle por 3 a 0 a Croacia, la Scaloneta disputará la final del mundo este domingo frente a Francia. Pero, no todas son buenas noticias para el jugador. Sus hijos no estarán presentes en este día histórico de su carrera.

Según informó el periodista Juan Etchegoyen, Camila Homs habría decidido no viajar junto a los pequeños. El conductor de Mitre Live reveló cuál sería el verdadero motivo. "El verdadero motivo por el que Camila Homs no viajó a Qatar es por total desinterés de Rodrigo De Paul", comenzó expresando. "No quiere ver a sus hijos, independientemente de su relación con Camila", agregó.

Camila Homs

Además, aseguró: "Si este es el verdadero motivo por el que Camila no viajó a Qatar, para que sus hijos vean a su padre, estamos hablando de algo rarísimo. Rarísimo que el padre no quiera ver a sus hijos. Rarísimo que el padre no se preocupe y no esté al tanto físicamente de cómo están sus hijos, más allá de una llamada que pueda hacer desde Doha. Si este es el motivo, estamos hablando de algo grave", concluyó.

Rodrigo De Paul junto a Tini Stoessel.

Recordemos que luego del partido de este martes, De Paul habló con la prensa en la zona mixta. Fue Titi Fernández quien rompió el hielo y luego de hablar sobre el triunfo del seleccionado, le preguntó por su novia, Tini Stoessel. "Nosotros también necesitamos ese apoyo. No es que solo somos jugadores de fútbol. Somos personas que jugamos al fútbol", reveló el mediocampista luego de explicar que todos tienen una vida fuera de la cancha.