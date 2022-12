La triste noticia que recibió Mariano Iúdica antes de Argentina vs Australia

La lucha por el rating en la televisión argentina es una constante. Resulta una selva en la que los canales luchan por llevarse los números de la audiencia, y es por eso que siempre están analizando programas, la agenda y obviamente tanto el producto propio como el del rival para saber los pasos a seguir.

La ecuación es simple: si no medís, no hay mucho futuro por delante. Pero, más allá de lo fácil que puede sonar en el discurso, esto requiere que cada autoridad y productores de los programas necesiten estar al acecho de lo que capte al público. Hay que sostener siempre ese imán y marcar tendencia en la pantalla, algo que no resulta nada sencillo.

Justamente uno de los afectados negativamente por cuestiones del rating es Mariano Iúdica, a través de un histórico ciclo como lo es La noche del domingo. La información que se dio a conocer por estas horas fue contundente, confirmando que América decidió levantar el ciclo por su baja audiencia.

América ya está preparando su grilla de programación para 2023 y es un momento clave en el que se analizan los rendimientos de cada formato. En este sentido, el mítico programa que supo dirigir una leyenda como Gerardo Sofovich, quedó fuera de consideración para el canal.

Recordemos que La noche del domingo fue un programa de televisión creado y conducido por Sofovich en 1987, emitido en un horario de máxima audiencia y siendo considerado como uno de los clásicos de la televisión nacional. Tras el fallecimiento de Gerardo en 2015, el programa tuvo un intento de resurgir para este 2022, bajo el mando de Mariano.

Iúdica quedó al frente de un renovado formato de La noche del domingo a partir del 27 de junio de este año, con modificaciones respecto al programa original pero buscando mantener la misma impronta y mística de siempre (el ciclo arrancó en 1987 y tuvo varios periodos).

No obstante, el programa nunca terminó de enganchar a la gente y lamentablemente no funcionó desde los números, con el fuerte golpe de que el pasado domingo promedió apenas 0.6 puntos de rating. Definitivamente, fue uno de los grandes fracasos del año del canal.

Sin dudas esto representa un fuerte golpe para Iúdica, que con 52 años ya tenía una vasta experiencia en la conducción pero eso no le alcanzó para poder atraer al público. Por el lado del presentador, habrá que ver qué nuevos caminos se le llegan a abrir para el próximo año.