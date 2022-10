Así está hoy la hija mayor de Mariano Iúdica: tiene 28 años y...

Sin duda, la noticia de que su hija Valentina tenía intenciones concretas de mudarse a Europa, para Mariano Iúdica significó un golpe fuerte. Tener lejos a su primogénita no era una cuestión fácil de resolver para el conductor.



Iúdica, una de las figuras de la televisión argentina y uno de los conductores más populares, siempre le inculcó a sus hijas que, a pesar de que hoy esté en la cresta de la ola, nada es posible en la vida sin esfuerzo y sacrificio.



Por esto, para Mariano Iúdica las sensaciones fueron encontradas cuando María Valentina, la hija que tuvo con Eugenia Angeli, le anunció en 2019 que se iría a España a continuar con sus estudios. Por un lado, el sentimiento de tristeza; por el otro, de orgullo.

Mariano Iúdica y su hija María Valentina.



La hija del conductor es psicóloga y también incursionó como productora televisiva. Por aquel entonces, salió en los medios con lágrimas en los ojos. “Este 47,6% (de inflación) hace que mi hija Valentina se vaya, y no es joda, no se puede prever nada”, expresó Mariano.



María Valentina tiene 28 años y su padre le dedicó unas tiernas palabras en las redes sociales con motivo de su cumpleaños. “Feliz cumpleaños, Valentina. La dueña. Me hiciste papá y desde tu llegada al mundo me lo cambiaste para siempre. Una luz única y brillante en todos los ámbitos por donde pisas”, escribió Iúdica.



No obstante, por estos días la joven se encuentra más, dado que es la productora de “La Noche del Domingo” y en “Nadie Dice Nada”, el ciclo que conduce Nicolás Occhiato en Luzu TV.

El conductor no escatimó en palabras para expresar lo que significa su hija. “Sos mi carta de presentación como padre, me llenás de orgullo y emoción por ser tan buena de verdad, sin chamuyo”, dijo el Mariano.



“Sos buena hermana, la hermana mayor que todos quisieran tener, gigante, presente y cariñosa. Sos buena amiga, divertida, generosa y de oído gentil, buena compañera de laburo”, agregó Iúdica, que además es padre de María Bernarda, Salvador y Osvaldo.

