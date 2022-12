El descargo de Thelma Fardin tras cruzar a la Selección argentina por la inclusión de Thiago Almada en el Mundial de Qatar

Hace algunos días, Thelma Fardin apuntó contra la Selección argentina por la inclusión de Thiago Almada en el equipo que juega en el Mundial de Qatar. La actriz recordó que la Justicia de San Isidro imputó al futbolista por "abuso sexual agravado con acceso carnal y abuso grupal". En el posteo que hizo la artista interpeló: "¿Qué hincha quiere bancar a un presunto abusador?".

Y ahora, desde sus historias de Instagram, Thelma Fardín publicó en su Instagram un elocuente texto sobre el rol que le adjudican en la denuncia de toda causa relacionada con el abuso hacia las mujeres.

"Me llega un mensaje que dice que soy luz en la evolución por lo que hice. No quiero. No quiero ser luz en la evolución de la humanidad. Quiero ser feliz. Quiero comer un helado en España y que a nadie le importe. No quiero ser un ícono de nada, quiero que este mochila deje de pesar", expresó categórica Thelma Fardin en relación a la publicación sobre el cuestionamiento a la selección Argentina por la participación de Thiago Almada en el Mundial de Qatar.

Luego, la artista agregó: "No quiero ser referente, quiero poder construir sin este peso en la espalda. Sin esas historias desgarradoras que me cuentan todos los días y me llenan de ira, angustia e impotencia. No quiero ser super heroína de nada, quiero que esté juicio macabro termine, que la moneda en el aire deje de girar, que el sinfín de estrategias que pueden poner del otro lado, no me roben más años de calma".

En tanto que sobre la desolación que le ha tocado atravesar en este tiempo, Fardin remarcó: "No quiero tampoco libros de autoayuda, no hay autoayuda después de inmolarse. Después de inmolarte solo hay soledad. Porque nadie quiere, nadie puede estar cerca del campo minado. La decisión de donde ponés el pie es tuya, la parte del cuerpo que vuela por el aire también", agregó Fardín.

Por último, la actriz reflexionó: "Nadie me devuelve todo lo que perdí en estos cinco años de estar abierta como un pollo frente a una sociedad deshumanizante. La única que pierde energía, fuerza, fe, gente, calma, soy yo. Rita Segato lo dijo bien, no servía que fuera una heroína".