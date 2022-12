La desesperada alarma de la esposa del Pollo Álvarez por la situación del conductor en Qatar

El Pollo Álvarez está haciendo transmisiones desde el Mundial de Qatar, pero su estadía se vio amenazada por cuestiones de presupuesto y su esposa, Tefi Russo, compartió una desesperada alarma.

Desde las redes sociales, la pareja del Pollo Álvarez anunció el inminente regreso del conductor a nuestro país, justo cuando se va a disputar el partido de Argentina frente a Australia en el Mundial de Qatar.

"Este señor se va a volver hoy. Todos queriéndose ir y él se vuelve. Ya no hay presupuesto para bancar el móvil, los cambios de pasaje, etc. Marcas por favor. No se puede volver. A dónde va este hombre? Quiero que no se suba al avión en el último minuto tipo novela y alguien lo salve", suplicó Tefi Russo.

Luego, junto a una imagen en la que se lo ve al Pollo Álvarez durmiendo en el suelo durante su estadía en Qatar cuando recibió invitados, la mujer agregó: "Si tiene que dormir así, en el piso no hay problema. Cómo él no lo va a pedir. Lo pido yo".

Acto seguido, sobre los requisitos para que el Pollo Álvarez siga cubriendo las instancias del Mundial de Qatar, Tefi Russo detalló: "El presupuesto que se necesita no es para el Pollo, es para bancar el gasto de salir desde allá. De hecho, pierde laburos por quedarse pero no pasa nada. Se tiene que quedar. Creo que Nico Magaldi tampoco puede reemplazarlo la semana que viene. Ya le dije que si hace falta lo reemplazo yo. Y si sale como el culo banquenme", pidió Tefi Russo.

En otra historia de Instagram, y siguiendo con su idea de que el Pollo Álvarez no vuelva del Mundial de Qatar en este momento clave para la selección argentina, su pareja comentó junto a una postal del conductor con Lionel Messi: "Miren si es cábala y lo estamos dejando volver".

Con cierta resignación y aclarando que desde El Trece hicieron todo lo posible para seguir con la cobertura, Tefi Russo expresó: "Y la verdad. Tiene que volver a su programa. Ver el Mundial acá es lindo. Voy a hacer que se vaya amigando con esa idea".

Finalmente, los ruegos de la cocinera dieron sus frutos para que el Pollo Álvarez siga en el Mundial de Qatar. "Chicos lo logramos. Se queda unos días más. No sé si fue @polloalvarez, ustedes, yo, el canal, la productora, pero por las dudas nos subimos todos a esta", escribió Tefi Russo.