Tras el tajante posteo de Thelma Fardin por la participación de Thiago Almada en Qatar, explican por qué el futbolista está en el Mundial

Tras la euforia por el triunfo de Argentina frente a Polonia en el Mundial de Qatar, la actriz Thelma Fardin cuestionó en tajantes términos la participación de Thiago Almada en el importante evento futbolístico. La artista recordó que el jugador está imputado por la Justicia de San Isidro por el delito de “abuso sexual agravado por acceso carnal y abuso grupal”.

“El corazón roto con que esta Selección que amamos haya hecho jugar a Thiago Almada, imputado en la Justicia de San Isidro por ‘abuso sexual agravado con acceso carnal y abuso grupal'. Y nadie dice nada. ¿Las aguafiestas tenemos que ser siempre las mismas? ¿Qué hincha quiere bancar a un presunto abusador?”, escribió Thelma Fardin en sus historias de Instagram en referencia a la acusación sobre Thiago Almada.

El posteo de Thelma Fardin cuestionando la participación de Thiago Almada en el Mundial de Qatar.

En febrero de 2021, tanto el mencionado futbolista como Miguel Brizuela fueron imputados por “abuso sexual” en la Justicia de San Isidro por una causa iniciada en diciembre de 2020. La denunciante aseguró que en la fiesta en la que se produjeron los hechos en debate también estaban presentes otros dos futbolistas.

Si bien la joven contó que subió a una habitación para tener relaciones consentidas con Thiago Almada, pronto se dio cuenta de que se sentía mal por al que le habían dado de beber. Luego, relató que entraron al lugar Brizuela y otra mujer, quienes se sumaron sin su aprobación a una serie de prácticas íntimas.

Con respecto a la situación del jugador que está en el plantel del equipo nacional en el Mundial de Qatar, Raquel Hermida Leyenda, abogada de la denunciante remarcó: “Thiago Almada posee una causa abierta ante la fiscalía de género de Marcelo Fuenzalida, que es un fiscal suplente y que informó que esa causa está archivada. Thiago Almada no está condenado, pero la FIFA miente, y por eso pedimos que digan la verdad y que no digan que los jugadores que están en Qatar no tienen causas por violencia de género porque Thiago Almada tiene la peor de las denuncias”.

Además, la letrada indicó en diálogo con Net TV que desde el punto de vista de los derechos humano, Almada puede jugar porque no tiene todavía condena. De todas formas, la profesional sostuvo contundente: "Cometieron un error, porque llevaron a un jugador que está imputado de abuso sexual agravado con acceso carnal y grupal. Hay un detenido en la causa y éste señor está jugando”.