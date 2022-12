Más escalofriantes avisos de ultimátum que Camila Homs habría enviado contra Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

En estos últimos días, desde el regreso de Rodrigo de Paul tras el triunfo de la Selección argentina en el Mundial de Qatar, comenzaron a circular versiones de un nuevo y feroz cruce con Camila Homs, expareja y madre de dos hijos en común con el futbolista. Y ahora, este jueves, algunos programas y portales de espectáculos dieron a conocer que el jugador habría demandado penalmente a la modelo por amanezas en su contra y también dirigidas a Tini Stoessel.

Según el portal Teleshow, Rodrigo de Paul hizo la denuncia contra Camila Homs, y su exsuegro Horacio Homs, en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Junto a dicha acción judicial, se entregaron chats de amenazas enviados al deportista y a Tini Stoessel.

Lo que apuntan los distintos testimonios, es que el enojo de Homs se habría desatado cuando De Paul fue a ver a Stoessel a su regreso de Qatar, antes que ir al reecuentro con sus hijos. De todas formas, el futbolista al otro día estuvo con Francesa y Bautista, y de hecho fue al show de su novia en el Campo Argentino de Polo junto a la niña.

Entre los mensajes que difundió Teleshow, aportados por el entorno de Rodrigo de Paul, se cuenta una escalofriante amenaza presuntamente enviada por Camila Homs en contra de su expareja y Tini Stoessel. “Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mi. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el or...”, dice uno de los mensajes.

En tanto que otro que según el mencionado portal fue adjuntado a la denuncia expresa: “Merecés lo peor vos. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mie... que sos, más que por ser campeón del mundo. Quedate bien tranquilo. No vas a tener paz”.

También consta en la denuncia, un mensaje en el que Camila Homs habría amenazado a Tini Stoessel a través de Instagram escribiendo: “Que no te cruce porque vas a terminar mal”,