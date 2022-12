¡Separados! Quién era el esposo de Edith Hermida y a qué se dedicaba

Son días muy difíciles para Edith Hermida, que finalmente decidió separarse de su marido con quien llevaba 18 años casada. Ahora, le toca afrontar el tema ante las cámaras y la cobertura de los medios, como suele ocurrir en estos casos.



Lógicamente, al haber estado tanto tiempo con Roberto Fernández, nunca había tenido que exponerse ante los medios que buscan conocer detalles de su vida privada, pero al ser alguien que conoce este mundo, no le resulta algo tan desconocido.



La panelista de Bendita TV, que por las mañanas tiene su propio programa de radio, se separó de su marido, con quien tiene a una hija. Luego de una enorme crisis por la que se encontraban transitando, decidieron poner punto final.

Edith Hermida y Roberto "Batata" Fernández.



En plena pandemia habían aparecido las primeras diferencias entre Edith Hermida y "Batata" Fernández. En ese momento, ambos habían decidido poner una distancia, pero mantener la convivencia.



En ese contexto, cada cual hizo su vida, o al menos eso mostró y comento Edith Hermida en sus redes sociales. No obstante, en el medio se habían dado una nueva oportunidad, pero ya no va para más.



“Él tendrá que hacer abandono de hogar. Algo se había dicho en los últimos tiempos. A ella le preguntaba y contestaba con pocas ganas o con silencios que iban hablando también, pero está claro que algo pasaba en esa relación y que ese algo no era bueno, sino que adelantaba que la pareja estaba en riesgo”, comentaron en Socios del Espectáculo.

Con respecto a "Batata" Fernández, es contador público nacional y siempre mantuvo un bajo perfil, a pesar de que Edith es una periodista muy conocida por el público, dada la cantidad de años de experiencia en televisión.



Resulta lógico que Edith no se refiera al tema en sus apariciones en Bendita TV, pero probablemente sí lo haga ante la consulta de otros medios. “Está partida por la separación, todo esto la tiene muy mal”, revelaron.