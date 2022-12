A dónde se va Guillermo Andino tras renunciar a América

Luego de muchos años, Guillermo Andino le puso punto final a su etapa en la pantalla de América, en donde trabajó durante más de 20 años. Sin duda, una decisión muy difícil de tomar y muy significativa en su carrera.



Hace semanas que se habla de la ruptura definitiva entre el conductor y el canal. Con el paso de los días, los rumores, lejos de apagarse, siguieron creciendo y pareciera que el final de la relación profesional es un hecho.



Según se comenta, uno de los factores más determinantes en la desvinculación gira en torno a la idea de la gerencia de tomar el horario de 12 a 13.30, que actualmente conduce Andino junto a María Belén Ludueña, y transformar ese espacio de noticiero en un ciclo de espectáculos.

A partir de la falta de propuestas por parte de América, Guillermo comenzó a escuchar ofertas de otros canales, que serían varias y que en estos días está analizando en profundidad el periodista.



En charla con La Nación, Guillermo Andino explicó: “Es así. El próximo viernes, después de 19 años de hacer América Noticias, me voy a despedir del público que me acompañó durante tanto tiempo”.



Con respecto a qué será de futuro en el 2023, Andino aseguró que no hay nada resuelto y que todo está en veremos. “Aún no hay nada cerrado sobre qué voy a hacer el año que viene, pero ante el final de la edición del mediodía, evaluaré distintas propuestas”, contó.

Asimismo, Guillermo Andino habló de un proyecto laboral que comparte con su esposa. “Después de 36 años ininterrumpidos quería también viajar con mi mujer y celebrar mis 23 años de casados en abril en el exterior y ocuparme de mis emprendimientos por fuera de la tele”, reveló.



“Serán días y semanas de definiciones. Por supuesto, mi agradecimiento eterno a las autoridades de América, que siempre será mi casa”, concluyó Guillermo, que se va sin rencores.