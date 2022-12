El sorpresivo anuncio de Guillermo Andino en medio de su despedida de canal América

Tras casi un par de décadas al frente de América Noticas, este jueves Guillermo Andino se despidió del programa informativo que lo tuvo como líder, y sorprendió con un anuncio sobre su futuro y su relación con canal América.

A partir del mes de enero, el espacio que ocupaba el noticiero será cubierto por una propuesta de entretenimiento que conducirá Luis Ventura, y en medio de tal decisión por parte de las autoridades de canal América, habían circulado algunos rumores de tensión entre Guillermo Andino y los directivos de la señal.

Sin embargo, el conductor se encargó de aclara este jueves en su despedida: “Yo en América soy feliz, he sido feliz y pretendo el día de mañana, porque América no es solo América aire, sino que es un equipo de gente, es un grupo, una corporación, seguir siéndolo”. De esta manera, Guillermo Andino dio a entender de que más allá de que no estará en el próximo tiempo en la pantalla de canal América, si podría a través de la señal de cable del mismo grupo empresarial, A24.

“Estuve dos años, me fui cinco años al 13 y volví acá y me quedé. Volví acá para hacer Va por vos que duró dos años y arrancamos el noticiero que hicimos 19 años, estuve con Mónica (Gutiérrez), hice mucho el mediodía con muchas compañeras y lo termino haciendo con vos”, le dijo Guillermo Andino a su compañera de conducción María Belén Ludueña.

Lejos de sugerir algún tipo de rispidez con canal América, Andino aseguró que siempres se sintió "como en casa" en su lugar de trabajo y agradeció a los directivos y trabajadores de la empresa.

Con respecto a su futuro, y nuevamente dejando abierta la puerta para continuar en el mismo grupo, Guillermo Andino remarcó: “América no es solo aire, tiene muchísimo para ofrecer y hay una idea dentro del grupo que lo estamos charlando. Acá hay una señal de noticias que es maravillosa que tiene profesionales muy destacados y quiere seguir creciendo aún más. Hay una posibilidad, o estamos hablando, estamos encaminados. Esto se termina el 23 de diciembre, pero veremos si ésta seguirá siendo mi casa. Todo depende de los dos ldos, y hay voluntad. Yo me despido de América, del noticiero. Siempre me preguntaron cuál es mi mejor producción en la vida, y mi mejor producción es mi familia, es mi sostén”.