Ximena Capristo opinó de lo que hizo Juliana al regresar a Gran Hermano

Pocos días atrás, los participantes de Gran Hermano tuvieron la chance de elegir a un ex compañero para que reingrese a la casa más famosa de la TV. Así, Juliana volvió al reality de Telefe y se reencontró con su amor, Maxi.

Tras reingresar, la joven de Venado Tuerto rompió reglas de juego al hablar cosas que vio cuando estaba afuera. Por esto, quedará en placa de nominados y tampoco podrá nominar. Su actitud dio mucho de qué hablar y no hubo quien no se hiciera eco del tema.

Ahora, quien opinó de lo que hizo Juliana fue Ximena Capristo, quien saltó a la fama gracias a GH. "No lo hizo por estrategia. Está pecando de zonza. No es una piba que tenga maldad… Ahora, no sé cómo va a actuar Gran Hermano", indicó la mediática en el ciclo que conduce Georgina Barbarossa en el canal de las tres bochas.

Y sumó: "El jueves, Santiago del Moro ya le dijo a Juliana que iba a tener una sanción. Pero desde ese día a hoy no paró, dijo un montón de barbaridades".

Juliana de Gran Hermano

Luego, Capristo recordó: "En mi Gran Hermano entraron dos compañeros nuevos, pero ellos no dijeron absolutamente nada. Eran muy disciplinados, en ese sentido. No les pudimos sacar nada. Nosotros tratábamos de preguntarles para saber del afuera y no querían decir porque sabían que los sancionaban".