En dónde se vieron Mauro Szeta y Agustín Guardis antes de Gran Hermano

Agustín Guardis es, hasta el momento, el último eliminado de Gran Hermano y como sucede con cada uno de los participantes que sale del reality de Telefe, visitó varios programas para dar notas. Estuvo en el diván del ciclo que conduce Verónica Lozano y sorprendió al contar que ya conocía a Mauro Szeta de antes.

"Estoy re contento de estar acá con vos y conocerte", comenzó diciendo el ex hermanito a la conductora. "No sólo miro siempre este programa, ya te sigo desde ‘AM’, y además acá hay un coterráneo mio que me encanta, un pincha amigo mío. Maurito, que me he tomado el tren con él", añadió.

Descolocado, el periodista expresó: "¡No sabía!". Y el joven de 25 años, indicó: "Es que nunca te ando molestando ni nada. Pero sí, soy pincha".

Luego, dio más datos de la vida del panelista. "Mauro iba a comer a un restaurante donde yo trabajaba, que hacía bacha y limpieza. Iba siempre con la fiscal, y en la época de pandemia, cuando no se podía ingresar, también yo hacía delivery y se lo llevaba", contó Guardis. "No me acordaba", acotó el comunicador.

Agustín se convirtió en el octavo eliminado de Gran Hermano tras haber obtenido más del 70% de los votos telefónicos. Siguió los mismos pasos que Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito, Lucila Villar, Juliana Díaz y María Laura Álvarez. Esta noche, se conocerá quién es el noveno concursante en salir de la casa y el público debe decidir entre Julieta, Romina y Daniela.