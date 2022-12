Qué le dijeron al oído a Agustín tras ser eliminado de Gran Hermano

Por decisión del público, Agustín Guardis se convirtió en el octavo eliminado de Gran Hermano. El joven debió abandonar el reality de Telefe tras haber obtenido más del 70% de los votos telefónicos y siguió los mismos pasos que Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito, Lucila Villar, Juliana Díaz y María Laura Álvarez.

Gran Hermano

"Disfruten mucho, este era mi gran sueño, veremos qué depara a cada uno. No tengo nada personal con ninguno, esto es un juego, y no me extrañen, capaz dentro de poquito nos volvemos a ver", le expresó Frodo a sus compañeros antes de salir por la puerta grande.

Él estaba en placa junto a Julieta, Marcos y Romina. Si bien era uno de los favoritos de la gente para ganar el certamen, en los últimos días hizo polémicas declaraciones que hicieron que perdiera todo el apoyo.

Agustín, el octavo eliminado de Gran Hermano

Al salir de la casa más famosa, se dirigió al estudio. Intercambió unas palabras con Santiago Del Moro y luego se acercó hasta la tribuna para saludar a su gente. Fue en ese momento que una mujer lo detuvo y le susurró algo al oído. ¿Qué le dijo? Si bien las imágenes están circulando en las redes y se especula de todo tipo de comentario, lo real es que no se sabe con certeza cuáles fueron las palabras que escuchó. Todos en este momento se están haciendo la misma pregunta que, de seguro, esta noche él mismo responderá en el debate.

Al ver el video, los seguidores de Gran Hermano se expresaron en Twitter. "La bronca que me da que los familiares no entiendan que no le tienen que dar información de lo que está pasando afuera”, “La cara de Agustín en HD, no sé que le dijo pero lo descolocó totalmente” y “Tiene que ser algo muy heavy como para que se ponga serio de esa manera”, son algunos de los comentarios que circulan en la red social del pajarito.