La palabra del mejor amigo de Ariel de GH tras el comentario gordofóbico de Analía Franchín

Días atrás, Analía Franchín hizo un comentario sobre Ariel, el nuevo participante que ingresó a Gran Hermano, y sorprendió a todos. "Yo lo que no entiendo es para qué van a querer que se mueran de hambre, si se muere de hambre él que es el hipopótamo de Pumper. No para de comer, chicos", expresó y muchos la repudiaron.

Analía Franchín

Al oírla, Luisito (ex participante de Cuestión de peso) manifestó: "Me agarré la cabeza cuando la escuché, es una inconsciente que derrapó. Sabe a lo que se expone cuando lo dice. Es una mina que siempre juega al límite y es una mujer que siempre va más allá de su límite y cree que lo que dice está bien y alguien tiene que decirle que no está bien".

Ariel de Gran Hermano

Y él no fue el único que salió a hablar. Emiliano Galván, el mejor amigo del jugador de GH, dialogó con Juan Etchegoyen y dijo: "A Ariel no le hubiera molestado porque él se ríe de sí mismo y de esas situaciones, pero sí yo creo que, desde el punto de vista de una comunicadora como es ella, puede haber gente que se moleste y no le guste. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen".

"Ella es súper profesional y entiende esto, me parece que no suma hablar de esa manera. Desde mi punto de vista, conociéndolo a Ariel, que es la primera persona que se ríe de su aspecto, me parece que esta época hay que tener cuidado y no es necesario. Es claro que él tiene sobrepeso", sumó.

Por último, Galván señaló: "Hay mucha gente que se puede sentir identificada por comentarios de ese tipo y dolida".