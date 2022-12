Luis Ventura y su teoría sobre el caos para recibir a la Selección Argentina tras el triunfo en Qatar

Por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, se había organizado una caravana desde el predio de la AFA hasta el obelisco. Sin embargo, nada fue cómo se había organizado y fue un verdadero caos.

La ciudad de Buenos Aires y sus accesos se vieron desbordados por 5 millones de personas y tras recorrer 15 km, los jugadores debieron sobrevolar en helicóptero para continuar con el trayecto que les quedaba. De hecho, la decisión de parar la caravana se tomó luego de que dos personas se tiraran hacia el interior del micro desde un puente en La Matanza.

Luis Ventura, que no suele callarse nada, expuso su teoría acerca de lo ocurrido. "Acá la marca de multitud en un acto lo tenía Alfonsín con un millón doscientas mil personas ¡Pero esto sextuplicó esa marca! ¿Cómo se contemplan seis millones de personas?", señaló frente a las cámaras de América TV en A la tarde.

Y agregó: "Lo qué pasó es que si vos no los fuiste adaptando a medida que crecíamos en el triunfo, cuando iban al obelisco después de los partidos, vallita acá o allá y paguemos más seguridad".

Luis Ventura

"¿Cuántos millones somos? ¿47? Es más del diez por ciento de la gente del país ¿Nadie se da cuenta que entonces eso es gente que respira, siente, tiene sed, tiene que hacer sus necesidades? ¿Y no se dan cuenta que también son votos? Entonces manéjense con otra inteligencia. Vamos a poner que por cuestiones políticas no quisieron ir a la Rosada ¿Pero no hay otros predios? Parque Roca, la Cancha de River, Boca", indicó Ventura.