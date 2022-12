Luis Ventura bridó detalles del nacimiento de Antoñito, el hijo que tuvo con Fabiana Liuzzi

Luis Ventura abrió su corazón delante de las cámaras en su visita al programa del Doctor Capuya. En América TV, habló sobre el estado de salud y nacimiento de Antoñito, el hijo que tuvo con Fabiana Liuzzi.

"Antoñito nació pesando menos de un kilo, estuvo 54 días en neonatología en una clínica en la capital de Córdoba. Y nació prematuro, si no me equivoco de seis meses y medio. Porque hay datos que muchas veces se contraponen, que no son cien por cien exactos", comenzó diciendo Ventura.

Y, el ex de Estelita Muñoz, continuó: "En el medio una situación compleja en cuanto al dibujo familiar…y eso, de alguna manera, jugó algún partido en determinado momento debido a que había que asumir responsabilidades y tomar decisiones. Y esas decisiones, muchas veces, se toman sobre algún dato erróneo. Prácticas y aplicaciones que tendrían que haber ido para un lado fueron para otro y, a lo mejor, puede ser que eso haya incidido sobre el diagnóstico posterior de mi hijo. Hubo cosas que se deberían haber hecho y no se hicieron".

Luego, sobre el salud actual del infante, contó: "Antoñito es un chico lleno de vida. En estado natural él tiene la energía de un chico de ocho años. Pero el tema es cuando él debe enfrentar la bajada eléctrica de la descarga de su cerebro".

Antoñito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi

"Por ejemplo vos lo tenés abrazado, y cuando le baja esa descarga eléctrica lo sentís en su cuerpito. Él primero vivía en Córdoba, pero después vino acá para tener una conexión mucho más intensa con determinado tipo de profesionales e institutos. Con su nacimiento yo cerré una etapa de mi vida e inicié otra completamente diferente, donde no sabía nada de nada", cerró Ventura.