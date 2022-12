La indignación de Marcela Tauro con un colega: "Estoy con la peor de las ondas"

Una vez más, Marcela Tauro no disimuló lo que le pasaba y se descargó delante de las cámaras de América TV. ¿El motivo de su enojo? La publicación que El Pollo Álvarez realizó en su cuenta de Instagram para contar que eltrece y la productora de 'Nosotros a la Mañana' le dijeron que vuelva de Qatar para ponerse al frente de su programa.

El Pollo Álvarez

"Yo estoy con la peor de las ondas por el posteo que hizo el Pollo Álvarez... Quejándose porque lo mandaron llamar del canal para acá, para conducir. ¡Indignada estoy!", comenzó diciendo la panelista de Intrusos.

Y continuó: "Por un lado habían apostado, porque le habían dado quince días en Qatar, cómo para ver si la gente se enganchaba con eso. Entonces, me parece que no hacía falta este posteo. Es decir, la pasó bien, obvio que le hubiera gustado quedarse, pero el tema es el número de rating, le están pidiendo más".

"No sé, para mí el clima de Qatar le hizo mal. El otro día hizo un posteo durmiendo en el piso. ¿Ustedes lo vieron? Fue cuando llegó, como dando a entender que le habían dado un lugar malo. Está bien no lo dice, puede ser un chiste, pero da lugar a pensar eso", agregó.

"Con una mano en el corazón, la gente que nos está mirando dice '¿pero de qué trabaja?'. Es el conductor de un programa que fue a Qatar no por marcas sino por su ciclo. No entiendo por qué hizo ese posteo. ¿Cuánto hace que trabaja en los medios? ¿Quince años? ¡Yo hace cuarenta! Y no te permitían esto", expresó la periodista.

Noticias Relacionadas Por qué Marcela Tauro quedó afuera del debate de Gran Hermano

Marcela Tauro

Y por último, Tauro manifestó: "Vamos a ser crudos, le están diciendo flaco, si no venís levantamos el programa y hay un equipo, mucha gente que tienen que remar. Yo no sé cómo es él puertas para adentro pero se equivoca al hacer este posteo".