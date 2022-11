Por qué Marcela Tauro quedó afuera del debate de Gran Hermano

Gran Hermano acaparó toda la atención de los televidentes y esto se ve reflejado en los altísimos números de rating que está haciendo Telefe. No solo es el contenido más visto en la famosa gala de eliminación de los domingos, donde un participante debe abandonar el ciclo, sino en los debates que se emiten durante la semana.

Bajo la conducción de Santiago del Moro, varios panelistas se dedican a analizar el comportamiento de los hermanitos. Entre ellos están Laura Ubfal, Analía Franchín, Sol Pérez, Marisa Brel, Gastón Trezeguet y Ceferino Reato.

Una de las que fue convocada para ser parte de este programa fue Marcela Tauro. Sin embargo, la picante periodista quedó afuera del ciclo de las tres bochas. ¿Qué pasó?

"Fui convocada formalmente para el panel de Gran Hermano, no puedo estar por la guerra entre canales, eso me duele un poco porque a esta altura pedir permiso… pero lo entiendo", contó Tauro en diálogo con La Once Diez.

Y destacó: "Ceferino Reato es un hallazgo, me parece bien que el lunes esté Analía Franchín para polemizar con el que sale y Laura Ubfal siempre fue combativa, quizás en los anteriores debates se notaba menos".