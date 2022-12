Yanina Latorre reveló por qué nunca va a darle una nota a Socios de Espectáculo: "Yo no soy una..."

A la hora de responder, Yanina Latorre no tiene filtros. Como panelista de LAM, la rubia no se calla nada y no tiene drama en saltar y hacerse cargo de lo que le toca, dejando la diplomacia de lado. Más, si se trata de contestarle a uno de los conductores de Socios del espectáculo.

Entre LAM y el programa de El Trece hay pica desde el vamos; los Socios quedaron en el horario que el ciclo de Ángel de Brito ocupaba en la grilla del canal de Constitución hasta fines de 2021 y los roces con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich tienen largo arrastre.

Y a pesar de que entre los dos programas hay colegas que fueron compañeras de panel (Mariana Brey y Karina Iavícoli, hoy en Socios, fueron angelitas), Yanina no quiere saber nada con aparecer en un móvil de ellos. Así lo dejó en claro Latorre luego de ver una nota de LAM a Pallares, que el conductor aprovechó para pasar factura.

“Primera nota que hacemos, me encanta”, celebró el notero al interceptarlo a la salida del canal, a lo que Adrián replicó: “A mí me gustaría que podamos hacer una nota también, porque cuando vamos a buscar a las chicas, a veces no nos dejan, así que… No voy a nombrar a nadie, pero si hay reciprocidad, no hay drama”.

Ya en el estudio, la mamá de Lola y Dieguito se hizo cargo: “Soy yo la que no les da notas porque no quiero”. “¿Por qué soy un bien de cambio? Que pongan las notas que quieran a Pallares, Lussich, la mamá, la abuela y yo no te voy a dar ninguna nota, yo elijo. ¡No me interesa!”, explicó.

“Yo elijo; muchas veces del programa me vienen a buscar. ¡No quiero! Que me puteen, pero yo no fui compañera de ellos ni bailarina…Así que… ¡me chupa un huevo!”, siguió Yanina, para que no queden dudas, y luego contó una tensa situación con el móvil de Socios en una fiesta.

“Me fueron a buscar en una fiesta a la que fui con Diego. Él le dio la nota y yo me quedé dura, al lado, como una estatua”, recordó Latorre, que en los últimos días criticó a Alejandro Fantino y tildó de “falsa” a Claudia Villafañe.