La firme respuesta de Alejandro Fantino a Yanina Latorre luego de su hiriente crítica

Yanina Latorre está cumpliendo una función muy diferente por estos días, ya que el diario Clarín la contrató para analizar lo que está sucediendo en el Mundial de Qatar, haciendo foco en el trabajo de la prensa.



En ese contexto, la panelista de LAM aclaró que el diario la contrató para eso, por lo que ya generó polémica con su primer apuntado: Alejandro Fantino. La esposa de Diego Latorre opinó sobre su trabajo.



“Me deprime esto de Fantino. Por Dios. Me da vergüenza ajena. Esto es lo que detesto del periodismo deportivo, panqueques, chupamedias”, comentó Yanina Latorre sobre la entrevista que Fantino le hizo a Lionel Scaloni.



Luego de esta fuerte crítica, desde LAM fueron a buscar al conductor de Animales Sueltos, quien respondió de manera contundente. “Me alegro mucho y me gusta. Me parece perfecto. Y yo respeto, más a Yanina, porque tiene súper claro todo esto”, comentó Alejandro.



Ante la sospecha de que la respuesta de Fantino era un tanto sarcástica, desde LAM buscar que ampliara en su respuesta a una siempre filosa Yanina Latorre. “Viene de este mundo, no es periodista deportiva, pero vivió desde adentro todo esto desde siempre”, explicó.



“Cómo yo me voy a molestar o me voy a poner mal por un análisis o una crítica que se me haga a una nota o una entrevista que hice yo cuando vivo haciendo críticas a otros”, sostuvo Alejandro Fantino.





Para cerrar, el conductor de América puso un ejemplo para dejar en claro por qué no se enojó con la devolución que hizo Yanina Latorre, la esposa del ex futbolista y hoy comentarista Diego Latorre.



“Jamás me podría poner mal, no me molesta. Me encanta, me alegra y la felicito. Yo analizo, critico. Puedo decir: ‘Che, me gusta este laburo o no me gusta’. Entonces, cómo yo me voy a poner mal porque una colega diga algo de mí”, concluyó Alejandro.