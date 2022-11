La tajante sentencia de Fantino tras la derrota de la Selección en su debut: "No tenemos que..."

La dolorosa derrota de la Selección argentina en su debut en el Mundial de Qatar 2022 sigue (y seguirá) dando que hablar. El equipo de Lionel Scaloni disputó una gran primera etapa, convirtió tres goles que fueron anulados por el VAR semiautomático y en el complemento recibió dos inesperados cachetazos que lo dejaron con las manos vacías.

En este contexto, tal y como lo han hecho los millones de argentinos distribuidos a lo largo y ancho del mundo, Alejandro Fantino alzó la voz y analizó lo sucedido en el estadio Lusail. El conductor se mostró optimista sobre el futuro del seleccionado en la máxima cita mundialista, pero reconoció que hay que cambiar para poder clasificar.

El periodista habló sobre la derrota de Argentina en el debut.

Para comenzar, en su diálogo con Radio con vos, Fantino manifestó: “Después del partido me sentí muy mal, porque lo quiero mucho a Scaloni. Me entristecí. Pero cuando México y Polonia empataron, me tranquilicé un poco más. Está todo en manos de la Argentina. No tenemos que ser soberbios como siempre lo somos, los árabes nos ganaron bien. Jugaron mejor ellos, fueron más inteligentes”.

Sobres los factores que considera claves a la hora de analizar la derrota de la Selección en el inicio del Mundial, soltó: “No lo vi muy rápido al equipo, siempre vi a los árabes llegar primero a la pelota. Creo que nuestros jugadores se cayeron anímicamente, que se presionaron un poco y que los árabes tuvieron un sistema táctico que anuló al argentino. No lo pudimos dar vuelta porque ellos estuvieron mejor que nosotros, física y tácticamente”.

Para finalizar, Fantino dio su punto de vista con respecto al futuro de la Selección en Qatar 2022: “Si a Argentina le daban uno de los tres goles que le anularon, tal vez ganaba 4 a 0. Creo que vamos a pasar a octavos. Pero hay que mejorar mucho para poder meterte entre los cuatro mejores”.