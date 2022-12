Camila de Gran Hermano dejó sin palabras a Daniela con una pregunta

La casa de Gran Hermano se vio convulsionada con los ingresos de Camila Lattanzio y Ariel Ansaldo, quienes, lejos de mostrarse con bajo perfil, entraron con paso firme y se dieron a conocer en las primeras horas.



Por supuesto que las nuevas incorporaciones no iban a caer del todo bien adentro de la casa, en donde hace dos meses los participantes vienen lidiando con la convivencia, pero, como parte del juego, tendrán que adaptarse.



Si bien las llegadas de Ariel y Camila fueron objetos de algunos resquemores, ambos fueron bien recibidos por sus compañeros, tal vez mucho mejor de lo que se esperaba, y de a poco empiezan a aclimatarse a la casa.



Camila ingresó a la casa con una estrategia que, si bien afuera no le creyeron, adentro de la casa no generó demasiados cuestionamientos, al menos por ahora. Según dijo, no estuvo muy al tanto de lo que iba ocurriendo en el reality en las últimas semanas.



Lógicamente, las chicas comenzaron a mirarla de reojo. Por eso, en busca de hacer buenas migas, Camila se acercó a Daniela, quien, junto a Julieta, se mostró muy incómoda con respecto a los nuevos ingresos.



No obstante una conversación de las primeras horas en la casa parece haberla dejando al descubierto. Sucede que Camila se acercó a Daniela y uno de sus comentarios pareció ser un guiño a las redes sociales.

Daniela Celis, de Gran Hermano. Foto: Telefe.



“Las re extraño”, expresó Daniela en referencia a sus uñas, mientras seguía concentrada en su maquillaje. “¿Y cómo hacés con las pestañas?”, le preguntó Camila, como si se hubiese hecho eco de los comentarios en las redes sociales, en donde la apodaron “Pestañela”.



“Acá están, me las estoy poniendo pelo por pelo yo, me las guardé y cuando se me fueron cayendo las voy pegando”, respondió Daniela, sin perder la concentración en su maquillaje, algo muy importante para ella.