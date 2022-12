La historia oculta de Camila, la nueva participante de Gran Hermano, que ya todos odian

El pasado jueves Gran Hermano vivió una noche un tanto atípica. El reality tuvo su habitual jornada de salvación, en la que el líder de la casa termina decidiendo a quién rescata de la placa de nominados, pero además se dio una gala muy especial con el ingreso de dos nuevos participantes: Camila Lattanzio y Ariel Ansaldo.

Tanto Camila como Ariel entraron a la casa y rápidamente buscaron acomodarse dentro de Gran Hermano. Algo de la historia de ambos también se fue conociendo con el paso de estas últimas horas y días, para saber con qué perfil de jugador nos encontraremos.

Lattanzio es una chica de 21 años oriunda de Ituzaingó, en la zona oeste de Buenos Aires. Su padre falleció hace algunos meses y le tocó hacerse cargo de la agencia de autos que tiene la familia, siendo vendedora en dicho local.

Además es pianista, toca hace 12 años música clásica y estudió música en el conservatorio Alberto Ginastera de Morón. Pero en cuarentena se dio cuenta de que eso no es para ella y que le apasiona cantar cumbia.

Un dato muy llamativo es que tiene una hermana gemela llamada Florencia, que la propia jugadora definió como su "otra mitad". Además, la participante confesó que es una obsesiva de la limpieza: “Vos me podés ver toda arregladita, toda final, pero agarro la escoba y no paro. Me baño entre tres y cuatro veces al día”, contó.

Lo más sorprendente de toda la historia de Camila es que confesó que tiene de mascota un chancho llamado Thor, al cual cría como si fuese su propio hijo. “Es mi fiel compañero, duerme conmigo, se baña conmigo y es como mi hijo”, dijo.

El Instagram de Camila Lattanzio, la nueva integrante de Gran Hermano (@camii_lattanzio)

Con una personalidad bastante fuerte y mucha intensidad, la joven tendrá una misión difícil: caer bien en el grupo de las mujeres. “Vengo a revolucionar la casa de Gran Hermano”, prometió. Todas las miradas estuvieron puestas en ella tras su ingreso, pero solo Romina fue quien se acercó de las mujeres a conocerla y le mostró las instalaciones de la casa.