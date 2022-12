Lo que no se vio de la visita de Agustín de Gran Hermano a LAM

El último domingo, Agustín Guardis abandonó Gran Hermano por decisión del público y se convirtió en el octavo eliminado. El joven obtuvo más del 70% de los votos telefónicos y siguió los mismos pasos que Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito, Lucila Villar, Juliana Díaz y María Laura Álvarez.

Antes de salir por la puerta grande del reality de Telefe les dejó un mensaje a los hermanitos. "Disfruten mucho, este era mi gran sueño, veremos qué depara a cada uno. No tengo nada personal con ninguno, esto es un juego, y no me extrañen, capaz dentro de poquito nos volvemos a ver", manifestó.

Tras su salida, hizo una ronda de medios y se hizo presente en los programas más vistos de la pantalla chica. Como era de esperarse, fue el que conduce Ángel de Brito en eltrece: LAM. La charla se centró más que nada entre el comunicador y el participante. Es por eso que, Estefi Berardi, en Mañanísima, reveló lo que no se vio de su visita al ciclo y reconoció: "Nosotras, en las banquetas, lo escuchábamos y nos mirábamos entre nosotras porque lo que decía era tan delirante".

Y agregó: ¡No tenía coherencia ninguna de sus explicaciones! Yo lo miraba como diciendo ‘este chico esta un poco loco’, pero bueno. Agustín sigue bancando a full su justificación, que creo que de todas maneras nadie le creyó. Y lo de su visita en lo de Georgina es para reírse, no se le caía una lágrima”.

Estefi Berardi

Fue en ese momento que Pampito, acotó: "Yo en el único momento que le creí la emoción es cuando mira a cámara y se pone a hablar de él mismo. A mí lo que me pasa con él es que, en este último tiempo es tan poco auténtico, que todo el speech que tiene armado es muy irreal. Es como que no puede reconocer su error del todo, sólo un poquito. Dice que lo que dijo estuvo mal pero que lo hizo para salir, son raras las explicaciones que da".