No es la primera vez que Marianela Mirra utiliza su cuenta de Instagram para hablar de Gran Hermano, el reality de Telefe que está en boca de todos. Esta nueva edición del concurso está dando mucho de qué hablar y nadie quiere perderse lo que ocurre en la casa más famosa de la televisión.

La ex ganadora del programa le permitió a sus admiradores que le hicieran consultas y uno de los internautas le consultó: "¿Marcos te gusta para Julieta?". Y ante esto, ella respondió otra cosa. "Marcos me gusta como candidato a ganar Gran Hermano", expresó Mirra.

Marianela Mirra

Algunas semanas atrás, Mirra utilizó sus redes sociales para hacer un descargo con respecto a su paso por el ciclo del canal de las tres bochas y también contra Jorge Rial, quien condujo la edición que la consagró. "Desde el cuarto día empecé a tener problemas con la gorila mitómana de la casa, fue un sufrimiento permanente entre complots y desaires, intenté todo para entrar al grupo… cuando se fue por fin (la gorila) a los dos meses, pude descansar, pude jugar, pude ser yo, yo fui a ganar, no fui a consolidar vínculos. Yo lo dije en el casting", señaló.

Marianela Mirra reconoció quién es el candidato para ganar Gran Hermano

Y por los dichos del ex Intruso, disparó: "No me nombres más viejo put*. ¿Pero para vos fue una jugada magistral? ¡Y que sólo me vieron el último mes, che! ¿Y quién me salvaba en el teléfono? ¿Yo era un fantasma? Andá a cag**. ¡No me nombres más! Déjame vivir. Olvídate de mi nombre, quiero paz en mi vida, yo soy dueña de mi vida".

Jorge Rial

"El rencor, el resentimiento que tenés, seguís denigrando a las mujeres, siempre podés ser un poco peor, harta de gente como vos", cerró indignada.