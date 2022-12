El hermano de Mauro Icardi redobla la apuesta con una dura acusación contra Wanda Nara

En medio del conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara, el hermano del futbolista redobló la apuesta luego de criticar en duros términos a la empresaria. Ahora, el joven se despachó con una dura acusación sobre el presunto accionar de la mediática.

Guido Icardi ya había compartido desde sus historias de Instagram en estos días una imagen de Wanda Nara sin retoques con el texto: "Que asco de persona". Luego, el hermano de Mauro Icardi aclaró: “Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale!”.

Guido Icardi arremetió contra Wanda Nara.

Después en otro posteo, Icardi sumó: "Digan lo que digan, es un asco. La hipocresía, a ver si me denuncia por decir lo que pienso a mi también, ah no que no me saca un euro".

Este viernes, el hermano de Mauro Icardi fue por más y apuntó contra Wanda Nara acusando: "Separó una familia. Nos trató de muertos de hambre. Quiso extorsionar a mi hermana. Quiso manipular a mi madre. Se ríe de todos en nuestra cara? La gente debería saber".

Mientras tanto, Wanda Nara sumó más revuelo al ser captada a los besos con L-Gante. En tanto que Mauro Icardi sigue mostrándose reacio a aceptar la separación, más allá de que hay rumores que indican que estaría devastado por la decisión de la empresaria de no dar vuelta atrás en la ruptura.