Cómo lo define Mauro Icardi a L-Gante

Varias idas y vueltas y conflictos mediáticos caracterizan Wanda Nara y Mauro Icardi. Ahora, la dupla sumó un nuevo capítulo a su polémica relación tras un fallido intento de reconciliación en las Islas Maldivas. Nara se encuentra en Buenos Aires y dio señales de un romance con L-Gante.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Por este motivo, quien se metió en el asunto fue su cuñado, Guido Icardi. "Qué asco de ser vivo", expresó el joven en sus redes sociales y aclaró: "Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello. Esa foto es la que me parece que mejor sale".

Luego, agregó: "Digan lo que digan, es un asco. La hipocresía, a ver si me denuncia por decir lo que pienso a mi también, ah no que no me saca un euro".

En este contexto, quien habló fue Marcela Tauro. En Intrusos, contó: "Ellos siguen generando bombas. Yo les digo una cosa, esto termina muy mal. Nosotros no contamos algo que Icardi le dijo a la doctora Rosenfeld y es cómo lo define a L-Gante. No lo voy a decir porque me da cosa, es algo muy despectivo".

Guido Záffora acotó: "No es la primera vez que Guido Icardi arremete contra Wanda, antes ya a había tratado de ‘prostituta’, se lo dijo en Italia porque él vivía ahí y se refirió a Nara como una trabajadora sexual".