Tras el bozal legal, Tamara Báez fue con todo contra L-Gante: "Sos una basura"

La pelea entre Tamara Báez y L-Gante no cesa. Ahora, ella ya no podrá hacer referencia a ninguna intimidad del cantante por un bozal legal que le impuso la Justicia. Además, esta medida alcanza a la pequeña Jamaica, a quien la joven ya no podrá exponer en sus redes sociales.

Es por esto, que la ex de Elián Ángel Valenzuela explotó de furia y fue con todo contra él. "Tengo mucha bronca. No van a poder ver más a Jami, no van a poder ver crecer a mi hija, no voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días las 24 horas yo sola. Así como lo vengo haciendo hace un año", comenzó diciendo en Instagram.

Evito decir el nombre de intérprete de Cumbia 420 y disparó: "Sos un injusto, decís ‘batalla ganada’ cuando soy la madre de tu hija ¿De qué batalla hablás?".

Tras el bozal legal, Tamara Báez fue con todo contra L-Gante

E indignada, agregó: "Te odio, sos una mentira y nos usaste cuando la gente compraba con vos, cuando pintabas la familia perfecta. Todo lo que sube baja, acordate hijo de p**** Me seguís haciendo la vida imposible, basura".

Por último, lanzó: "Arreglá lo de la cuota alimentaria, rata. Que la estoy manteniendo yo sola. ¿Encima ahora hacés esto?