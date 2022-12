Ángel de Brito contó por qué se enojó Jorge Rial y faltó a su programa: “Se calentó porque no tenía su…”

Sin titubear lo mandó al frente. En un nuevo episodio de esta guerra fría entre Ángel de Brito y Jorge Rial, quienes siempre se han activado bombas cruzadas de un lado al otro, apareció en escena una revelación sobre un comportamiento errático del ex Intrusos.

En el devenir de la edición del jueves de LAM, el conductor de América sacó a relucir un dato muy jugoso respecto a a su colega, que refiere a una acción repudiable, cuanto menos cuestionable, que ejecutó en la mañana y en el contexto de sus obligaciones laborales.

Ángel no dudó en explicar con lujo de detalles una decisión extraña de Rial, que se produjo en el momento en que se acercaba a su puesto de trabajo en Radio 10, donde realiza de lunes a viernes su ciclo Argenzuela. Al parecer, de Brito accedió a una información filosa y la narró al aire.

A partir de lo expresado por el animador de LAM se infiere que Jorge no soportó el simple hecho de no encontrar un lugar para estacionar en la puerta de su radio y ante el fastidio por intentar una y mil veces dejar su vehículo prefirió regresar a su casa.

Ángel aprovechó toda esta situación para plasmar un enigmático, por eso anunció su data de manera misteriosa y antes de meterse en una pausa publicitaria expresó: “Un conductor no tenía lugar para estacionar, se ofendió, dio media vuelta y no hizo el programa”.

Tras el corte, de Brito se zambulló de lleno en la narración de esta circunstancia de Rial y vociferó: “Tiene lugar, seguro tiene. En ese edificio no hay cocheras, el de Olleros, no hay cocheras, no sé cómo Marcelo Tinelli hizo esa productora sin cocheras”.





Para luego sumergirse en el meollo, en el tronco de la noticia: “Jorge Rial dio vueltas para estacionar y dijo chau, besitos”. Y sorprendentemente, Ángel le tiró un guiño positivo a su “enemigo” al opinar sin rodeos: “En esta te banco Rial”.