Angel de Brito reveló qué hizo Jorge Rial para cortarle la carrera a Loly Antoniale

La desaparición de Loly Antoniale de la vida pública siempre se convirtió en un misterio, con esa mudanza a Miami de la que nunca aclaró el motivo de su decisión. Así siempre se especuló con una maniobra espuria de Jorge Rial para prohibirle trabajar en Argentina.

La mediática separación del hombre de Intrusos y la cordobesa devoró todas las portadas de las revistas. Por eso, hace años que se intenta clarificar esa teoría de una maniobra horrenda del periodista para cerrarle todas las puertas, como en una especie de venganza.

Ángel de Brito se animó a contar la verdad, al menos una verdad que él conoce de primera mano y que se remonta a la época en la que Mariana se desempeñaba en el reality Bailando por un sueño, en el que oficiaba de jurado estrella de Marcelo Tinelli.

En una entrevista del conductor de LAM en el ciclo de Carmen Barbieri apareció a la luz ese secreto, porque Ángel comenzó con el tema con una fuerte revelación: “Yo la quiero mucho a la Niña Loly pero desapareció después de la relación con Jorge”.

Así, el panelista Pampito aceleró en lo que todos quieren saber: “¿Es verdad que él le cerró puertas?”. Eso detonó la bomba, activó la valentía de Ángel de soltar la información calificada, que parecía oculta en un cajón cerrado bajo mil llaves.

De Brito explicó todo que llevó a cabo Rial contra la Niña Loly: “Entró al programa de novia, se separaron en el medio y se volvió tema; él estaba odiado. Una vez Rial llamó a Tinelli para que la echara del Bailando. Sí, hizo eso. Y Marcelo le dijo que no, que era un concurso y que él no decidía. Entonces no le hizo casa".

En todo ese entuerto, en esa investigación, Estefi Berardi soltó su teoría, que avalan muchos otros, y dijo: “Para mí está muerta de miedo ella”. Así, Ángel manifestó otra posibilidad que infiere a una negociación de otro calibre: “Para mí hizo algún arreglo con él, yo no creo que sea miedo”.