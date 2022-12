Ángel de Brito estalló de furia contra la producción de LAM: "¿Vamos a hacer..."

Ángel de Brito no pudo disimular ni un poco su bronca y fastidio con la producción de LAM, el programa que conduce todas las noches en la pantalla de América, a pesar de que el ciclo es un verdadero éxito.



Si bien los números del rating lo posicionan muy bien, el conductor no parece estar del todo contento o conforme con el trabajo que se viene realizando. De hecho, alguna vez ya había manifestado su descontento en una interacción en Instagram.



Hace un tiempo, Ángel de Brito, en un ida y vuelta con sus seguidores, había revelado que no estaba conforme con el programa. Y cuando le preguntaron por qué, dijo: “Porque estamos haciendo programas de mierda”.



No es un año más para De Brito, dado que luego de varios años liderando las mañanas de El Trece, tomó la decisión de cambiar de aire y aceptó hacer LAM en la franja nocturna de América.



Fiel a su estilo y sin vueltas, De Brito comentó muchas veces que tenían sus diferencias con el equipo de producción por algunos errores que se vienen cometiendo en vivo, así como también reconoció que, por momento, “se aburría” con su propio contenido.



De hecho, esta semana volvió a dejar en claro su hartazgo con algunas cuestiones. Mientras presentaba con un móvil con Ana Rosenfeld, sobre las constantes idas y vueltas de Wanda Nara y Mauro Icardi, una falla técnica hizo que la imagen quedara completamente congelada.





“Yo sabía que esto iba a pasar. ¿Es una broma?”, tiró, en un modo muy fastidioso el conductor de LAM. “¿Qué pasa? ¿No estamos pagando los móviles? Vamos a hacer otro papelón más, como todas las semanas”, comentó Ángel.



A pesar de que Las Angelitas intentaron salvar el momento con un poco de humor, pero no lo lograron. “Esto es un mamarracho. Me va a dar algo porque hace más de una semana, que los móviles no funciona. Algún responsable hay”, reclamó De Brito.