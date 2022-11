Guerra en América: Ángel de Brito confesó qué pasa entre LAM e Intrusos

Tanto Intrusos como LAM son dos de los programas más vistos de la pantalla de América TV, por lo que las autoridades del canal están muy conformes con los números de rating de ambos ciclos.



Sin embargo, los que no estarían muy contentos son los integrantes de ambos programas entre sí. Al menos así lo dejó de manifiesto el conductor de LAM, Ángel de Brito, en su cuenta de Instagram.



De Brito utilizó su cuenta de Instagram para dejar disponible a sus seguidores el sticker de preguntas, con el #AngelResponde, para que sus fanáticos evacúen las dudas que tengan sobre distintos temas.





Fil a su estilo cuando está al aire en el programa, Ángel de Brito no se guarda nada tampoco al responder preguntas de sus seguidores de Instagram, ya que siempre contesta sin filtro y ningún rodeo.



En ese sentido, alguna vez llegó a confesar que no estaba conforme con su propio programa. De hecho, comentó que no podía confirmar todavía si el programa continuará en el verano 2023 o cortarán.



En esa oportunidad, al conductor de LAM le preguntaron por Intrusos, el programa que conduce Florencia de la V, pero que circunstancialmente estará a cargo de la panelista Marcela Tauro.

“¿Por qué esta vez aceptó Tauro conducir Intrusos?”, le preguntaron a Ángel de Brito, en referencia a una negativa anterior de la periodista de hacerse cargo de la conducción del ciclo de las tardes de América.



“No sé. Cada vez que invitamos a alguien de Intrusos no los dejan venir. Ya nos pasó con todos en los últimos meses”, comentó De Brito, sorprendiendo a sus seguidores con la aparente interna en el canal.