El filoso y lapidario comentario de Ángel de Brito sobre Viviana Canosa: "No se anima la..."

Es sabido desde hace bastante tiempo que Ángel de Brito y Viviana Canosa no se llevan para nada bien, incluso llegaron a tener varios cruces mediáticos, aunque no directamente sino con indirectas.



En ese sentido, los seguidores de LAM hace tiempo piden que la siempre polémica conductora sea invitada a un mano a mano con Ángel de Brito en su programa, en lo que sería una entrevista para alquilar balcones.



Este deseo convertido en petición de los fanáticos del programa de América se reitera constantemente tanto en las redes sociales en general como en las diarias interacciones de Ángel en su cuenta de Instagram.





No obstante, el conductor de LAM se manifestó implacable al momento de responder si tendría una entrevista mano a mano con Viviana Canosa, una de las conductoras más polémicas del país.



“¿Tendrías un mano a mano con Canosa?”, le preguntó un seguidor de Instagram a Ángel de Brito, quien contestó de manera contundente. “La invitamos todos los años. Pero no se anima la tiktokera”, contó.



No es un dato menor para recordar que Viviana Canosa renunció a la señal de A24 en medio de un escándalo, tras haber denunciad censura, luego de que no le permitieran poner al aire un informe que incluía escraches a Sergio Massa.





Por otra parte, cuando los seguidores le preguntaron a Ángel si el año que viene existen posibilidad de cambiar de pantalla y pasar a Telefe, el conductor prefirió responder de manera limitada.



“En todos los canales funciona”, respondió Ángel, quien también descartó la posibilidad de adaptar el horario de LAM para que Cinthia Fernández, ex Angelita, pueda reincorporarse al programa.